НАТО хочет военным способом нарушить целостность России, заявил Патрушев

Командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью ранее в июле заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. Донахью отметил, что страны НАТО реализуют план «линии сдерживания на восточном фланге», который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе.
«Очевидно, что угрозы в адрес Калининградской области являются очередным подтверждением устремлений стран-членов НАТО военным способом нарушить суверенитет и территориальную целостность России», — сказал Патрушев.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Донахью о способности НАТО подавить оборону России в Калининградской области, заявил, что все такие заявления учитываются. Песков подчеркнул, что враждебное отношение НАТО к РФ вынуждает Россию принимать меры для обеспечения собственной безопасности.