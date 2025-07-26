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НАТО хочет военным способом нарушить целостность России, заявил Патрушев

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. НАТО стремится военным способом нарушить территориальную целостность России, это подтверждают угрозы со стороны альянса в адрес Калининградской области, заявил в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Источник: © РИА Новости

Командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью ранее в июле заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. Донахью отметил, что страны НАТО реализуют план «линии сдерживания на восточном фланге», который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе.

«Очевидно, что угрозы в адрес Калининградской области являются очередным подтверждением устремлений стран-членов НАТО военным способом нарушить суверенитет и территориальную целостность России», — сказал Патрушев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Донахью о способности НАТО подавить оборону России в Калининградской области, заявил, что все такие заявления учитываются. Песков подчеркнул, что враждебное отношение НАТО к РФ вынуждает Россию принимать меры для обеспечения собственной безопасности.

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