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Патрушев заявил о планах НАТО вторгнуться в Россию

НАТО угрожает военным путем нарушить территориальную целостность России, сообщил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, наибольшую обеспокоенность вызывают высказывания представителей альянса в адрес Калининградской области.

Патрушев заявил, что НАТО стремится нарушить территориальную целостность РФ.

НАТО угрожает военным путем нарушить территориальную целостность России, сообщил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, наибольшую обеспокоенность вызывают высказывания представителей альянса в адрес Калининградской области.

«Очевидно, что угрозы в адрес Калининградской области являются очередным подтверждением устремлений стран-членов НАТО военным способом нарушить суверенитет и территориальную целостность России», — подчеркнул Патрушев. Его слова передает РИА Новости.

Ранее, во время конференции Ассоциации армии США LandEuro, прошедшей 17 июля в Германии, генерал Кристофер Донахью сообщил о наличии у НАТО разработанного плана по уничтожению Калининградской области, который носит название Eastern Flank Deterrence Line. По словам генерала, этот план предусматривает усиление военного потенциала Североатлантического альянса и совершенствование координации между его странами-участницами. Представители НАТО утверждают, что эти меры предпринимаются в целях противодействия так называемой «российской угрозе».

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания Донахью. По словам представителя Кремля, это заявление не является изолированным эпизодом, а вписывается в общую тенденцию регулярных агрессивных и враждебных заявлений, исходящих от военных структур стран НАТО и Европы. Песков отметил, что Североатлантический альянс давно превратился в инструмент противостояния, а его политика проявляет откровенно недружественный настрой по отношению к России.

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