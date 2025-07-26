Ранее, во время конференции Ассоциации армии США LandEuro, прошедшей 17 июля в Германии, генерал Кристофер Донахью сообщил о наличии у НАТО разработанного плана по уничтожению Калининградской области, который носит название Eastern Flank Deterrence Line. По словам генерала, этот план предусматривает усиление военного потенциала Североатлантического альянса и совершенствование координации между его странами-участницами. Представители НАТО утверждают, что эти меры предпринимаются в целях противодействия так называемой «российской угрозе».