Медведчук рассказал, произойдет ли воссоединение России и Украины

«Надо обустраивать будущее украинского народа, и путь здесь один — воссоединение с Россией», — подчеркнул Медведчук в разговоре с ТАСС. По его словам, уже шесть украинских регионов приняли решение о воссоединении с Россией. Политик считает, что этот процесс только начинается и представляет собой масштабное историческое событие.