Politico узнало об обеспокоенности в EC из-за modus operandi Трампа

Республиканец ранее заявил, что пошлины на товары из ЕС со следующего месяца составят 30%, но на этой неделе пообещал снизить тарифы в обмен на инвестиции. Сейчас, как пишет Politico, стороны обсуждают соглашение, в соответствии с которым пошлины на поставки европейских товаров в США составят 15%. Об этом же писала Financial Times.