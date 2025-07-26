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Лукашенко поздравил коллектив Гродненского перинатального центра с 80-летием учреждения

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Гродненского областного клинического перинатального центра с 80-летием со дня основания этого учреждения здравоохранения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Мы по праву гордимся отечественной системой оказания медицинской помощи матерям и детям, частью которой является ваш центр. Здесь рождается новая жизнь — величайшее счастье для женщины и каждой семьи. Ваша помощь на всех этапах — от планирования беременности до выписки мамы и малыша — бесценна», — отметил Президент.

«Будучи профессионалами высокого уровня, преданными своему делу, вы осваиваете и внедряете новые технологии для сохранения жизни и здоровья матери и ребенка, дарите надежду и совершаете чудо, выхаживая новорожденных со сложными заболеваниями», — говорится в поздравлении.

Глава государства поблагодарил специалистов центра за благородный и важный для государства труд, ответственное и внимательное отношение, терпение и чуткость.

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