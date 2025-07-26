Лукашенко поздравил коллектив Гродненского перинатального центра с 80-летием учреждения

«Мы по праву гордимся отечественной системой оказания медицинской помощи матерям и детям, частью которой является ваш центр. Здесь рождается новая жизнь — величайшее счастье для женщины и каждой семьи. Ваша помощь на всех этапах — от планирования беременности до выписки мамы и малыша — бесценна», — отметил Президент.