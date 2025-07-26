Лукашенко поздравил коллектив Гродненского перинатального центра с 80-летием учреждения

«Мы по праву гордимся отечественной системой оказания медицинской помощи матерям и детям, частью которой является ваш центр. Здесь рождается новая жизнь — величайшее счастье для женщины и каждой семьи. Ваша помощь на всех этапах — от планирования беременности до выписки мамы и малыша — бесценна», — отметил Президент.
«Будучи профессионалами высокого уровня, преданными своему делу, вы осваиваете и внедряете новые технологии для сохранения жизни и здоровья матери и ребенка, дарите надежду и совершаете чудо, выхаживая новорожденных со сложными заболеваниями», — говорится в поздравлении.
Глава государства поблагодарил специалистов центра за благородный и важный для государства труд, ответственное и внимательное отношение, терпение и чуткость.