Жесткий ястреб: госсекретарь Марко Рубио вырвался вперед в команде Трампа

И, кстати, не удивляет, что именно Рубио демонстрирует такие способности. Раньше он критиковал Трампа, да и Трамп не сильно жаловал Рубио. И как быстро всё изменилось. Если во время республиканских праймериз 2016 года Дональд Трамп высмеивал его как «Маленького Марко», то теперь бывший сенатор от Флориды выступает — по крайней мере на бумаге — в качестве самого влиятельного дипломата США со времён Генри Киссинджера. Такая характеристика появилась после того, как его бывший враг (в лице Трампа, конечно) назначил его исполняющим обязанности советника по национальной безопасности вместо уходящего Майка Уолтца.