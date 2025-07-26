Жесткий ястреб: госсекретарь Марко Рубио вырвался вперед в команде Трампа

Давно ли кто-то что-то слышал о вице-президенте США Джей Ди Вэнсе? А о госсекретаре Марко Рубио? О втором почаще, не так ли? Всё более заметная роль Рубио в американской политике действительно стала заметна даже не слишком вооружённому взгляду. Уверенности добавил и недавний материал Financial Times, в котором говорится, что глава Госдепа давит на Дональда Трампа по ряду важных внешнеполитических вопросов. И давит успешно. Попробуем разобраться, что за этим кроется и вспомним, какой путь преодолел Рубио, чтобы добиться таких высот.
Гуттаперчевый Марко.
Своеобразное противостояние между Джей Ди Вэнсом и Марко Рубио весьма символично. Оба достигали высот, вырываясь из глубинок, проходя через трудности. И сейчас нет-нет, да и поднимается вопрос о том, а не станет ли кто-то из них преемником Трампа в 2028 году?
Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что никакого соперничества нет. В интервью Fox News Вэнс посмеялся над сообщениями о том, что президент Дональд Трамп нагнетает напряженность между ним с Рубио.
«Марко, пожалуй, мой лучший друг в администрации. Мы постоянно общаемся. Он отлично справляется», — заявил Вэнс.
И не поспоришь. Справляется отлично, даже лучше самого вице-президента. Financial Times, например, пишет, что госсекретарь США Марко Рубио стал человеком, повлиявшим на ужесточение позиции президента Дональда Трампа по многим вопросам.
«Он не только не отказался от своих ценностей, но и отстаивал их, вынудив Трампа занять более жёсткую позицию по отношению к таким странам, как Китай, Иран, Россия и Венесуэла», — говорится в материале газеты.
Отмечается, что благодаря Марку Рубио в настоящее время наблюдается активизация американской внешней политики и «подтверждение роли Америки в мире».
Знакомые с «внутренней кухней» администрации Трампа лица подтверждают, что госсекретарь буквально «главный рулевой», который ежедневно даёт советы Белому дому.
И, кстати, не удивляет, что именно Рубио демонстрирует такие способности. Раньше он критиковал Трампа, да и Трамп не сильно жаловал Рубио. И как быстро всё изменилось. Если во время республиканских праймериз 2016 года Дональд Трамп высмеивал его как «Маленького Марко», то теперь бывший сенатор от Флориды выступает — по крайней мере на бумаге — в качестве самого влиятельного дипломата США со времён Генри Киссинджера. Такая характеристика появилась после того, как его бывший враг (в лице Трампа, конечно) назначил его исполняющим обязанности советника по национальной безопасности вместо уходящего Майка Уолтца.
Это назначение означало, что Рубио, сын нелегальных кубинских иммигрантов, станет первым человеком после Киссинджера, который одновременно займёт должности советника по национальной безопасности и госсекретаря.
Неудивительно и это. Нередко те, кто хорошо знает Рубио, характеризовал его как политика и парня гибкого, готового подстроиться под меняющиеся ветры. Эдакая политическая гибкость и, возможно, играет свою положительную роль.
Подтверждением этому служит то, что, войдя в администрацию Трампа, Рубио стал проводить отличную от его прежних взглядов политику. В чём произошли изменения? Например, в вопросах миграции. Если раньше Рубио продвигал идею «мягкой силы» и положительного отношения к просителям убежища, то под боком у Трампа госсекретарь, напротив, стал выступать по этому вопросу более жёстко.
В целом невесть откуда взявшаяся жёсткость Рубио проявляется во многих делах. Так, например, глава Госдепа недавно лишил американских виз восьмерых из 11 судей Верховного суда Бразилии, поскольку Белый дом усилил кампанию, призванную помочь бывшему президенту страны Жаиру Болсонару избежать правосудия в связи с его попыткой захватить власть путём военного переворота. Ему грозит за это 43 года тюрьмы. И этот приговор Верховному суду Бразилии ещё предстоит вынести.
По мере приближения Судного дня Трамп усилил давление на суд и администрацию президента Бразилии Лулы да Силвы. 9 июля президент США объявил о введении 50%-х пошлин на весь импорт из Бразилии с 1 августа, отчасти в связи с предполагаемым преследованием его союзника, пишет The Guardian.
После того как федеральная полиция провела обыск в доме Болсонару и установила на нём электронную метку, чтобы помешать ему скрыться, Рубио объявил о дальнейших шагах в поддержку обвиняемого, который, по его словам, стал жертвой «политической охоты на ведьм».
Лула осудил то, что он назвал «ещё одной произвольной и совершенно необоснованной мерой правительства США». Он подчеркнул, что вмешательство во внутренние дела другой страны неприемлемы. И это звучит действительно справедливо.
Вмешательство деятелей администрации Трампа возмутило миллионы бразильцев, которые надеются, которые как раз надеются, что Болсонару не сможет избежать правосудия и понесёт ответственность за попытку госпереворота.
Но отвлечёмся от подробностей дела Болсонару и обратим внимание, что именно Рубио в этой истории снова сыграл главенствующую роль. И поступил максимально агрессивно с дипломатической точки зрения.
Раскритиковал Рубио и президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Пятая республика в сентябре на Генассамблее ООН признает Палестину как государство.
Так на это отреагировал Рубио: «США решительно отвергают план президента Франции Эммануэля Макрона по признанию палестинского государства на Генеральной Ассамблее ООН». Решение французского лидера госсекретарь и вовсе назвал «пощёчиной».
Если возвращаться к условному противостоянию Рубио и Вэнса, то они были серьёзными конкурентами во время кампании 2024 года за пост вице-президента Трампа, но американский президент в конечном итоге выбрал Вэнса, гораздо более молодого и менее опытного политика. Но это ещё не значит, что он будет выбран как возможный преемник. Рубио здесь — тёмная лошадка. И он вполне может обскакать всех благодаря его хитроумному подходу.
Сквозь тернии.
Говоря о фигуре Рубио и его поведении, невозможно обойти тему его происхождения. Оно очень многое говорит о нашем герое. Марко Рубио родился в Майами в семье кубинских иммигрантов Марио и Ориалес Рубио. Его родители покинули Кубу в 1956 году в поисках лучшей жизни и стали гражданами США в 1975 году.
Рубио часто подчёркивает, что история его семьи является краеугольным камнем его политической идентичности. Его дед, Педро Гарсия, сыграл ключевую роль в формировании мировоззрения будущего госсекретаря. Педро иммигрировал в США во время политических потрясений на Кубе и в конечном итоге остался, несмотря на визовые проблемы. Эта семейная история стала в речах Рубио символом упорства и американской мечты.
Академический путь главы Госдепа тоже отражает его целеустремленность и амбиции. Сначала он учился в колледже Таркио в Миссури по футбольной стипендии, но через год перевёлся, продолжив обучение в колледже Санта-Фе во Флориде.
В первой половине 90-х годов получил степень бакалавра политических наук в Университете Флориды. Уже ближе к концу 90-х Рубио с отличием окончил юридический факультет Университета Майами, получив степень доктора права.
Политическая карьера Рубио началась на местном уровне, когда он занял пост городского комиссара Западного Майами в 1998 году. Эта должность ознаменовала начало его стремительного восхождения на политической сцене Солнечного штата. К 2000 году он был избран в Палату представителей Флориды. Проработал там четыре срока и с 2006 по 2008 год был спикером Палаты.
В 2010 году Рубио вышел на общенациональную политическую арену в качестве сенатора США от Флориды, пользуясь мощной поддержкой движения «Чаепитие». За эти годы он приобрёл репутацию сторонника фискального консерватизма, национальной безопасности и иммиграционной реформы.
В этот период он отличился несколькими достижениями. Стал, во-первых, соавтором двухпартийного законопроекта об иммиграционной реформе, направленного на реформирование иммиграционной системы США.
Поддерживал военную интервенцию в Ливии и занимал твёрдую позицию по эмбарго между США и Кубой.
Является автором Закона AGREE, продвигающего налоговые льготы на исследования и разработки, а также инициативы в поддержку ветеранов.
«Американский сын».
Выдвижение Марко Рубио на пост президента США в 2016 году было отмечено напряжёнными дебатами и пристальным вниманием СМИ. Хотя в марте 2016 года он окончательно приостановил свою кампанию, политик вернулся в сенатскую гонку, обеспечив себе место старшего сенатора от Флориды.
В тот период Рубио не подбирал выражения, вступая в словесную перепалку с самим Дональдом Фредовичем Трампом.
«Он не потеет, потому что его поры забиты автозагаром», — дерзил Рубио на предвыборном митинге в Сейлеме (штат Вирджиния) в феврале 2016 года.
«Он ростом около 180 сантиметров, поэтому я не понимаю, почему у него руки размером с человека ростом 150 сантиметров. Вы видели его руки? А вы знаете, что говорят о мужчинах с маленькими руками», — не унимался Рубио. Кстати, последнюю фразу он пояснил: «Им нельзя доверять».
Трамп в отместку унизил и самого Рубио, дав ему прозвище «Маленький Марко», и напал на него за то, что у того «нет денег».
Как и многие республиканцы, критиковавшие Трампа в то время, Рубио приложил все усилия, чтобы сгладить прошлые разногласия с лидером республиканцев. В период первого президентства Трампа он укрепил отношения с президентом, консультируя его по вопросам Латинской Америки.
Во время предвыборной кампании 2024 года Марко Рубио был закулисным советником Трампа по внешней политике и помогал ему готовиться к первым дебатам с президентом Байденом. Даже после того, как его обошли на пост вице-президента, Рубио оставался верным сторонником в предвыборной гонке Трампа и Вэнса.
К слову, Рубио нередко называют, наряду с прозвищем «золотой мальчик Республиканской партии» ещё и одним из главных «ястребов» американских консерваторов.
В 2023 году он был одним из инициаторов законопроекта, запрещающего любому президенту выводить Соединённые Штаты из НАТО без одобрения Конгресса. Эта мера рассматривалась как предосторожность на случай, если Трамп победит на президентских выборах и выполнит свои частые угрозы выйти из Североатлантического альянса. Та же агрессивная позиция проявлялась и в отношении Китая, России. Например, он был одним из самых ярых сторонников Украины. Правда, позже эта принципиальная позиция была опровергнута.
Кстати, интересно, что из-под пера Рубио вышла книга мемуаров под названием «Американский сын». Амбициозно. И название очень показательное. Марко Рубио — истинный американский сын, который готов всеми способами отстаивать интересы США, даже если ему придётся несколько сменить собственные взгляды. Во всяком случае, внешне.