Депутат Кузнецов: У РФ и Украины есть список гражданских лиц для обмена 20 на 20

У России и Украины есть предварительный список гражданских лиц для обмена в формате «20 на 20». Об этом в субботу, 26 июля, заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.
Парламентарий сообщил, что в 2023 году его аппарат взаимодействовал с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. В рамках перекрестных визитов Кузнецов посещал украинских пленных в России, а Лубинец и его сотрудники — российских пленных на территории Украины, включая гражданских лиц, политзаключенных и военнослужащих.
— У нас на руках есть первые верифицированные списки: как у России, так и у Украины. Это те, кого мы посещали в рамках взаимного посещения гражданских пленных весной 2023 года. Они у нас в виде видео из мест заключения. Речь идет о формате 20 человек на 20, — заявил Дмитрий Кузнецов в разговоре с ТАСС.
РФ и Украина провели обмен пленными военнослужащими в рамках договоренностей, достигнутых во время переговоров делегаций в Стамбуле, которые прошли 2 июня. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.