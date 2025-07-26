Депутат Кузнецов: У РФ и Украины есть список гражданских лиц для обмена 20 на 20

— У нас на руках есть первые верифицированные списки: как у России, так и у Украины. Это те, кого мы посещали в рамках взаимного посещения гражданских пленных весной 2023 года. Они у нас в виде видео из мест заключения. Речь идет о формате 20 человек на 20, — заявил Дмитрий Кузнецов в разговоре с ТАСС.