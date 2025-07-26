ТАСС со ссылкой на представителя силовиков сообщает, что потери националистов наглядно демонстрирует история сестры одного из айдаровцев*.
«Потери 24-го ошб “Айдар”* наглядно демонстрирует история сестры военного ВСУ Масальской, которая пыталась найти сослуживцев своего пропавшего без вести брата, однако узнала, что вся его рота была уничтожена бойцами “Севера”, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские военные выбили ВСУ из Голубовки под Купянском в Харьковской области. Сейчас бойцы ВС РФ проводят зачистку.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.