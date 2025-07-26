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Российские бойцы уничтожили роту «Айдар» под Сумами

В Сумской области была уничтожена рота 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* ВСУ. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

ТАСС со ссылкой на представителя силовиков сообщает, что потери националистов наглядно демонстрирует история сестры одного из айдаровцев*.

«Потери 24-го ошб “Айдар”* наглядно демонстрирует история сестры военного ВСУ Масальской, которая пыталась найти сослуживцев своего пропавшего без вести брата, однако узнала, что вся его рота была уничтожена бойцами “Севера”, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные выбили ВСУ из Голубовки под Купянском в Харьковской области. Сейчас бойцы ВС РФ проводят зачистку.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.