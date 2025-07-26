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Москва и Киев подготовили список для обмена гражданских

Власти России и Украины подготовили предварительный список для обмена гражданскими лицами по формуле «20 на 20». Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

Москва и Киев обменяются гражданскими.

Власти России и Украины подготовили предварительный список для обмена гражданскими лицами по формуле «20 на 20». Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

«Москва и Киев располагают предварительным списком гражданских лиц для обмена в формате “20 на 20”», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на слова Кузнецова.

В ходе третьего раунда переговоров, состоявшегося в Стамбуле, представители России и Украины пришли к соглашению о проведении обменов не только между военнопленными, но и среди гражданских лиц. Таким образом, рамки гуманитарного сотрудничества между сторонами были расширены: ранее обмены касались исключительно военнослужащих, находящихся в плену.