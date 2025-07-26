Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о России следуют традициям геббельсовской пропаганды, пишет РИА Новости.
«Используемые для оправдания очередной милитаризации Германии байки о проводимых Россией кибератаках, повреждении подводных кабелей, мнимых диверсиях и убийствах в Германии выдержаны в лучших традициях геббельсовской пропаганды», — отметил собеседник агентства.
Как добавил Николай Патрушев, сам факт того, что подобное сказал Фридрих Мерц по прошествии нескольких дней после празднования 80-летия Победы, уже делает его слова «отвратительными для любого нормального человека».
Ранее сообщалось, что помощник президента РФ Владимир Мединский сравнил заявления украинской стороны о переданных Россией телах военных ВСУ с манипуляциями министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса.