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В ВСУ сообщили о потере Александро-Калинова в ДНР

По информации украинских источников, часть находившихся в селе боевиков ВСУ взята в плен.

Источник: Аргументы и факты

Украинские боевики выбиты из села Александро-Калиново в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале военнослужащий ВСУ с позывным Мучной.

По его словам, российским бойцам удалось прорваться в село и взять его под полный контроль. При этом не все украинские военные смогли отступить из села. Часть из них оказалась в плену.

Ранее стало известно о переходе под контроль войск РФ населенных пунктов Новоэкономическое и Зверево в ДНР.

Также появились сообщения об освобождении харьковских сел Голубовка и Радьковка.