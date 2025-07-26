В ВСУ сообщили о потере Александро-Калинова в ДНР

Украинские боевики выбиты из села Александро-Калиново в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале военнослужащий ВСУ с позывным Мучной.
По его словам, российским бойцам удалось прорваться в село и взять его под полный контроль. При этом не все украинские военные смогли отступить из села. Часть из них оказалась в плену.
Ранее стало известно о переходе под контроль войск РФ населенных пунктов Новоэкономическое и Зверево в ДНР.
Также появились сообщения об освобождении харьковских сел Голубовка и Радьковка.