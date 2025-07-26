Патрушев посоветовал лидерам НАТО учить русский, чтобы понять Путина

Напомним, в начале июля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что если Европа не будет вкладываться в свою безопасность, то ей придётся «учить русский язык». Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ отметил, что генсек «явно перебрал волшебных грибов», но всё же согласился с одной вещью — русский язык Рютте «может пригодиться в сибирском лагере».