Соскин: Зеленский не сможет замять закон по НАБУ

У Владимира Зеленского не выйдет «замять» закон, направленный против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с помощью привлечения для этого лояльных чиновников, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Он (Владимир Зеленский — прим. ред.) всем обещает, что изменит, но я полагаю, что он ничего не сделает. Он своими действиями и действиями своих чиновников старается отправить весь этот процесс на помойку, и чтобы все забыли про это», — заявил Олег Соскин в эфире своего Youtube-канала.
По его словам, чтобы убедиться, насколько сильно паникует Владимир Зеленский, достаточно посмотреть, как он пытается разобраться с возмущениями среди украинцев. Олег Соскин добавил, что глава киевского режима старается сделать так, как будто никакого закона и не приняли.
Ранее сообщалось, что Верховная рада поддержала в целом законопроект 12414 с правками, которые фактически ликвидировали независимость НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявил украинский депутат Ярослав Железняк, за законопроект проголосовали 263 парламентария.
Закон вызвал акции протеста на Украине. Впоследствии Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект, который запрещает генпрокурору давать указания НАБУ и САП.