Соскин: Зеленский не сможет замять закон по НАБУ

«Он (Владимир Зеленский — прим. ред.) всем обещает, что изменит, но я полагаю, что он ничего не сделает. Он своими действиями и действиями своих чиновников старается отправить весь этот процесс на помойку, и чтобы все забыли про это», — заявил Олег Соскин в эфире своего Youtube-канала.