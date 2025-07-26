Недавно между Россией и Украиной был осуществлён очередной обмен удерживаемыми лицами: российские военнослужащие благополучно вернулись на родину с территории, подконтрольной Киеву, в обмен на украинских солдат. В то же время, комментируя итоги третьей стамбульской встречи, руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил прессе о завершении масштабной процедуры обмена пленными на украинско-белорусской границе, проведённой по схеме «250 на 250». По его словам, этот второй обмен стал беспрецедентным по своим масштабам.