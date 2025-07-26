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Депутат Кузнецов: У России и Киева есть список гражданских для обмена 20 на 20

Москва и Киев сформировали предварительные списки гражданских лиц для будущего обмена по схеме «двадцать на двадцать», заявил депутат Государственной Думы Дмитрий Кузнецов.

Источник: Life.ru

Кузнецов уточнил ТАСС, что обе стороны располагают «первыми верифицированными перечнями». Эти списки включают граждан, которых взаимно посещали весной 2023 года в рамках инспекций гражданских лиц, удерживаемых под стражей. Факт их содержания подтвержден видеозаписями, полученными из мест заключения. Отмечено, что речь идёт именно о формате обмена 20 человек на 20.

Депутат также напомнил, что в течение 2023 года его аппарат активно взаимодействовал с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. В рамках этого сотрудничества были осуществлены перекрёстные визиты к удерживаемым лицам: Кузнецов посещал украинцев в России, а Лубинец и его команда — россиян на Украине, включая гражданских лиц, политзаключенных и военнослужащих.

Кроме того, Кузнецов обнародовал видеоматериал с 17 лицами, задержанными на территории Украины, которых Служба безопасности Украины обвиняет в сотрудничестве с Российской Федерацией. На кадрах, предоставленных украинской стороной, удерживаемые лица оценивают условия своего содержания как удовлетворительные и выражают надежду на скорейшее возвращение домой путем обмена и воссоединение со своими семьями.

Недавно между Россией и Украиной был осуществлён очередной обмен удерживаемыми лицами: российские военнослужащие благополучно вернулись на родину с территории, подконтрольной Киеву, в обмен на украинских солдат. В то же время, комментируя итоги третьей стамбульской встречи, руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил прессе о завершении масштабной процедуры обмена пленными на украинско-белорусской границе, проведённой по схеме «250 на 250». По его словам, этот второй обмен стал беспрецедентным по своим масштабам.

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