Таиланд отразил вторжение камбоджийских военных в провинции Трат

Ранним утром в субботу камбоджийские военные пересекли границу Таиланда в районе провинции Трат и открыли огонь по таиландским позициям. Как сообщает телеканал The Reporters, инцидент произошел около 07:30 по местному времени (03:00 мск) в административном районе Бан Чамрак.