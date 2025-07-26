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Таиланд отразил вторжение камбоджийских военных в провинции Трат

Ранним утром в субботу камбоджийские военные пересекли границу Таиланда в районе провинции Трат и открыли огонь по таиландским позициям.

Ранним утром в субботу камбоджийские военные пересекли границу Таиланда в районе провинции Трат и открыли огонь по таиландским позициям. Как сообщает телеканал The Reporters, инцидент произошел около 07:30 по местному времени (03:00 мск) в административном районе Бан Чамрак.

Таиландская морская пехота оперативно отреагировала, проведя контрмеры в рамках операции «Трат громит врага — 1», и вытеснила камбоджийские силы обратно за границу. По данным командования, среди таиландских военных потерь нет.

После инцидента началась эвакуация местных жителей — в первые часы в безопасные районы вывезли 75% населения пострадавшего района. Официальных комментариев от камбоджийской стороны пока не поступало.

Ранее сообщалось, что власти Камбоджи отвергли претензии Таиланда в нападении.