В Камбодже назвали число погибших в результате обстрелов артиллерии Таиланда

Тринадцать человек погибли в камбоджийской провинции Поусат в результате обстрелов таиландской артиллерии утром в субботу, 26 июля. Об этом заявила официальный представитель Минобороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочеат.
«Тринадцать граждан Камбоджи, из которых пять военных и восемь гражданских лиц, погибли утром в субботу в результате неспровоцированного удара артиллерии Таиланда», — цитирует Сочеат местная газета Khmer Times.
Представитель Минобороны добавила, что еще более 50 мирных жителей и 21 военный получили ранения различной степени тяжести.
Приграничный конфликт за спорные территории между Таиландом и Камбоджей обострился в четверг, 24 июля. Со стороны Таиланда также имеются погибшие — накануне там заявляли о гибели 14 гражданских лиц и шести солдат королевской армии.
В пятницу из-за эскалации конфликта между двумя странами Совет Безопасности ООН провел закрытое заседание. Пномпень призвал Бангкок прекратить огонь, отвергнув претензии в нападении на соседнюю страну.