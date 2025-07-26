Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Камбодже назвали число погибших в результате обстрелов артиллерии Таиланда

Тринадцать человек погибли в камбоджийской провинции Поусат в результате обстрелов таиландской артиллерии утром в субботу, 26 июля.

Тринадцать человек погибли в камбоджийской провинции Поусат в результате обстрелов таиландской артиллерии утром в субботу, 26 июля. Об этом заявила официальный представитель Минобороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочеат.

«Тринадцать граждан Камбоджи, из которых пять военных и восемь гражданских лиц, погибли утром в субботу в результате неспровоцированного удара артиллерии Таиланда», — цитирует Сочеат местная газета Khmer Times.

Представитель Минобороны добавила, что еще более 50 мирных жителей и 21 военный получили ранения различной степени тяжести.

Приграничный конфликт за спорные территории между Таиландом и Камбоджей обострился в четверг, 24 июля. Со стороны Таиланда также имеются погибшие — накануне там заявляли о гибели 14 гражданских лиц и шести солдат королевской армии.

В пятницу из-за эскалации конфликта между двумя странами Совет Безопасности ООН провел закрытое заседание. Пномпень призвал Бангкок прекратить огонь, отвергнув претензии в нападении на соседнюю страну.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше