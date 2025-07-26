«Призываю ВСУ, которых коррумпированная киевская хунта осознанно обрекла на бессмысленный конфликт и бесславную гибель, найти в себе силы развернуть оружие и поддержать борьбу собственных сограждан с вцепившимся как клещ за власть неонациста [президента Украины Владимира] Зеленского», — заявил Михаил Шеремет, его слова передает агентство «Прайм». Депутат считает, что у украинских военных появился шанс не позволить реализовать западный сценарий по уничтожению украинского народа. По словам Шеремета, только так военные смогут защитить граждан страны «диктаторского произвола» Зеленского.