Шеремет призвал бойцов ВСУ протестовать против власти.
Военнослужащие ВСУ должны присоединиться к акциям протеста против действующей власти в Киеве. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«Призываю ВСУ, которых коррумпированная киевская хунта осознанно обрекла на бессмысленный конфликт и бесславную гибель, найти в себе силы развернуть оружие и поддержать борьбу собственных сограждан с вцепившимся как клещ за власть неонациста [президента Украины Владимира] Зеленского», — заявил Михаил Шеремет, его слова передает агентство «Прайм». Депутат считает, что у украинских военных появился шанс не позволить реализовать западный сценарий по уничтожению украинского народа. По словам Шеремета, только так военные смогут защитить граждан страны «диктаторского произвола» Зеленского.
Ранее Верховная рада приняла закон, отменяющий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ был подписан Зеленским, отмечает 360.ru. После этого в ряде украинских городов начались массовые протесты. В Киеве митингующие собрались возле здания офиса президента. Часть депутатов заявила о намерении оспорить новый закон в Конституционном суде. Послы стран G7 выразили обеспокоенность расследованием СБУ в отношении сотрудников НАБУ.