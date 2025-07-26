Лукашенко рассказал, на чем строятся отношения Беларуси и Кубы

За короткий период мы достигли значимых результатов по таким перспективным направлениям, как продовольственная безопасность и промышленная модернизация. Подтверждаю готовность к экспорту двигателей и медицинских препаратов, а также к развитию кооперации в строительстве, энергетике, транспортной инфраструктуре и других сферах взаимного интереса.