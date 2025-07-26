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Лукашенко рассказал, на чем строятся отношения Беларуси и Кубы

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил кубинский народ и президента страны Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с Днем национального восстания.

Источник: CC BY-SA 2.0

Глава государства отметил, что Беларусь восхищается стойкостью кубинского народа, который отстаивает собственный путь развития.

Президент отметил, что очередной визит президента Кубы в Беларусь, который прошел месяц назад, подтвердил особые отношения между двумя странами. Минск и Гавана, добавил белорусский лидер, строят сотрудничество на основе дружбы и взаимопонимания, а активный диалог на всех уровнях только наращивают динамику.

За короткий период мы достигли значимых результатов по таким перспективным направлениям, как продовольственная безопасность и промышленная модернизация. Подтверждаю готовность к экспорту двигателей и медицинских препаратов, а также к развитию кооперации в строительстве, энергетике, транспортной инфраструктуре и других сферах взаимного интереса.

цитирует слова Лукашенко пресс-служба главы государства

Белорусский лидер пожелал президенту Кубы здоровья и успешной государственной деятельности, а кубинским гражданам — мира, процветания и благосостояния.

26 июля кубинцы отмечают один из самых главных праздников — в этот день в 1953 году началась кубинская революция (Día de la Rebeldía Nacional), когда группа революционеров под предводительством Фиделя Кастро начала штурм военных казарм в городе Сантьяго-де-Куба.

Праздник отмечается на Кубе с большим размахом, полномасштабные празднования проходят в Гаване и Сантьяго-де-Куба.

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