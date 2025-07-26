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Патрушев раскрыл, какими будут последствия при нападении НАТО на Калининградскую область

Патрушев: РФ ответит на любую агрессию в отношении Калининграда.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев раскрыл, какими будут последствия при нападении НАТО на Калининградскую область. Он подчеркнул, что Россия готова ответить на любую агрессию со стороны Запада. Последствия будут немедленными и сокрушительными для тех, кто решится посягнуть на целостность РФ.

«Планы западников относительно Калининграда нам известны уже давно. Могу прокомментировать их единственно возможным образом. Калининградская область — это неотъемлемая часть России, и любое военное посягательство на нее встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у нас сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания», — резюмировал политик в интервью журналистам РИА Новости.

Причем многие государства осознают, что НАТО играет с огнем, когда в открытую озвучивает свои претензии в отношении Калининградской области. В Китае заявили, что Россия «может достать кувалду», чтобы поставить на место политиков НАТО. Кремль найдет жесткий ответ на проявленную агрессию в отношении Калининграда, уверены в Пекине.

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