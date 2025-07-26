В Камбодже ввели ограничения на полеты гражданских самолетов

В то же время пресс-секретарь управления уточнил, что авиакомпании продолжают выполнять рейсы между Камбоджей и Таиландом. Несмотря на обострение конфликта, самолеты по-прежнему летают по маршрутам Пномпень — Бангкок и Сиемреап — Бангкок.