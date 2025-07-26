В Камбодже ввели ограничения на полеты гражданских самолетов

Управление гражданской авиации Камбоджи 26 июля ввело полный запрет на полеты над зонами боевых действий на границе с Таиландом. Полеты полностью запрещены в провинциях Пойпет и Пайлин, пишет газета Khmer Times со ссылкой на пресс-секретаря управления Син Чансерейвута.
Также частичный запрет на полеты авиационные власти Камбоджи ввели в провинции Сиемреап. Кроме того, в той части провинции, где полеты разрешены, самолетам запрещается летать ниже высоты в 1200 метров.
В то же время пресс-секретарь управления уточнил, что авиакомпании продолжают выполнять рейсы между Камбоджей и Таиландом. Несмотря на обострение конфликта, самолеты по-прежнему летают по маршрутам Пномпень — Бангкок и Сиемреап — Бангкок.
Ранее Минобороны Камбоджи заявило, что в результате обстрелов со стороны Таиланда в субботу погибли 13 жителей страны.