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ВС России ведут зачистку села Бойковка в ДНР

Российские войска после недавнего взятия Новоторецкого оперативно продвинулись в прилегающий населённый пункт Бойковка в Донецкой Народной Республике, где в настоящее время осуществляют зачистку. Военный эксперт Андрей Марочко в комментарии для ТАСС подтвердил, что украинские формирования покинули село.

Источник: Life.ru

По его данным, хотя в самой Бойковке уже нет активных украинских солдатов, ведётся работа по устранению остаточных разрозненных групп противника, предположительно находящихся на окраинах, что, по сути, представляет собой комплексную очистку всей прилегающей местности.

К началу текущей недели российские силы укрепили свои позиции вблизи Радьковки и установили контроль над населённым пунктом Голубовка, расположенным в Харьковской области под Купянском. Как проинформировал военный эксперт Андрей Марочко, на Купянском направлении российские военнослужащие добились заметного прогресса. Захват Голубовки, по его словам, позволит выровнять линию фронта и обеспечит плацдарм для дальнейшего продвижения российских подразделений в направлении Купянска. Он также подчеркнул, что в самом Купянске и прилегающих к нему районах Киев сконцентрировал значительные формирования ВСУ, оцениваемые примерно в три бригады.