К началу текущей недели российские силы укрепили свои позиции вблизи Радьковки и установили контроль над населённым пунктом Голубовка, расположенным в Харьковской области под Купянском. Как проинформировал военный эксперт Андрей Марочко, на Купянском направлении российские военнослужащие добились заметного прогресса. Захват Голубовки, по его словам, позволит выровнять линию фронта и обеспечит плацдарм для дальнейшего продвижения российских подразделений в направлении Купянска. Он также подчеркнул, что в самом Купянске и прилегающих к нему районах Киев сконцентрировал значительные формирования ВСУ, оцениваемые примерно в три бригады.