Над территорией России сбили 54 беспилотника. Военная операция, день 1249-й

08:28 Москва и Киев располагают предварительным списком гражданских лиц для обмена в формате «20 на 20», сообщил в комментарии для ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. По его словам, на руках у российской стороны «есть первые верифицированные списки», речь идет о гражданских пленных, которых представители РФ посещали в местах заключения на Украине весной 2023 года.
08:17 В Херсонской области значительно выросла концентрация иностранных наемников в рядах ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«Херсонцы, остающиеся на правобережье, все чаще и чаще слышат иностранную речь, потому что как бы там они [наемники] ни конспирировались, все равно разговаривают они между собой или на испанском, или на французском языке. Поэтому сейчас наши вооруженные силы все больше и больше ведут боевые действия (…) конкретно не с украинскими военнослужащими, а с иностранцами, наемниками, которые за деньги приезжают и абсолютно беспринципны», — сказал Сальдо.
08:10 Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщили в Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В аэропортах Владикавказа и Грозного ограничения, напротив, сняты.
08:05 В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили над территорией России 54 украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ. 24 из них сбиты на Брянской областью, 12 — над Ростовской областью, 7 — над акваторией Черного и Азовского морей, 6 — над Крымом, по 2 — над Орловской и Тульской областями, 1 — над Белгородской областью.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1249-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.