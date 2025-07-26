Над территорией России сбили 54 беспилотника. Военная операция, день 1249-й

«Херсонцы, остающиеся на правобережье, все чаще и чаще слышат иностранную речь, потому что как бы там они [наемники] ни конспирировались, все равно разговаривают они между собой или на испанском, или на французском языке. Поэтому сейчас наши вооруженные силы все больше и больше ведут боевые действия (…) конкретно не с украинскими военнослужащими, а с иностранцами, наемниками, которые за деньги приезжают и абсолютно беспринципны», — сказал Сальдо.