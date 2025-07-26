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Патрушев рассказал, в чем смысл угроз политиков НАТО в отношении Калининградской области

Патрушев: НАТО хочет военным способом нарушить целостность РФ.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев рассказал, в чем истинный смысл угроз политиков НАТО в отношении Калининградской области. Он подчеркнул, что таким образом альянс рассматривает возможность нарушить целостность РФ военным путем.

«Очевидно, что угрозы в адрес Калининградской области являются очередным подтверждением устремлений стран-членов НАТО военным способом нарушить суверенитет и территориальную целостность России», — заявил российский политик в интервью изданию РИА Новости.

Ранее KP.RU передало мнение Патрушева о том, что НАТО получит жесткий ответ, если решится напасть на Калининградскую область. Россия будет в праве задействовать ядерную доктрину, поэтому последствия такого шага для западных политиков будут сокрушительными. Это понимают и в Китае, там тоже заговорили о «российской кувалде», которая поразит любого, кто бросит вызов и нарушит целостность РФ.

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