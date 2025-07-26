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В Кремле пригрозили ядерным ответом на агрессию против Калининградской области

Любая попытка военного вторжения в Калининградскую область получит мгновенный и мощный ответ с использованием всех доступных России сил и средств. По словам помощника президента страны Николая Патрушева, наши действия будут предусмотрены военной доктриной и принципами государственной политики в области ядерного сдерживания.

Источник: Life.ru

«Калининградская область — это неотъемлемая часть России и любое военное посягательство на неё встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у нас сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания. У России есть все необходимые военные инструменты, чтобы гарантировать безопасность Калининградской области», — заявил он в интервью РИА «Новости».

Патрушев также отметил, что в настоящее время западные стратеги вновь выдвигают агрессивные планы, которые нашли бы поддержку у их исторических предшественников, таких как «тевтонские рыцари, прусские юнкеры и их нацистские последователи». Именно они «заслуженно оказались на задворках истории».

Напомним, ранее генерал Кристофер Донахью заявлял о способности НАТО оперативно преодолеть российскую оборону в Калининградской области, подчеркнув активную работу альянса над укреплением восточного фланга. В Кремле расценили подобное заявление как враждебное. Российская сторона подчеркнула, что нападение на эксклав будет расценено как начало Третьей мировой войны.

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