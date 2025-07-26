«Купянск едет веселым вагончиком за Покровском»: ВС РФ прорвались в трех крупных городах

Российская армия поставила врага в крайне затруднительное положение, прорвавшись сразу в три ключевых города на трех разных оперативных направлениях. Противник уже в ближайшее время может лишиться Покровска, а также Купянска и Степногорска. Кроме того, продолжается наступление в Сумской области и в районе Северска. Активизация наших действий по всему фронту некоторых экспертов наводит на мысль о начале полномасштабного наступления.
Противник уже в ближайшее время может лишится Покровска (Красноармейск) — своего ключевого узла снабжения на Донбассе. Подразделения российской армии, в том числе и наши диверсионно-разведывательные группы, продолжают просачиваться в город.
Между тем, в конце этой недели наше военное ведомство заявило об освобождении населенного пункта Новоэкономическое, который открывает нам путь на северо-восточные окраины Покровска. Вместе с тем освобожденный поселок Зверево ставит под угрозу юго-восточные кварталы Покровска.
По словам эксперта Александра Зимовского, уже ближайшие пять-семь суток в районе Мирнограда и Покровска ожидается дальнейшая интенсификация наступательных боевых действий, с фокусом на закрепление занятых позиций и продвижение к центру. Вероятнее всего, российская армия будет использовать освобожденные территории как плацдармы для наступления на юго-западе Покровска, а также для подготовки атак на кварталы города.
Эксперт напомнил, что равнинные поля и редкие лесополосы вокруг Мирнограда и Покровска с одной стороны благоприятствуют применению артиллерии и дронов, но вместе с тем не позволяют скрытно маневрировать крупными силами.
«В ближайшие пять-семь суток русская армия, вероятно, продолжит наступление на Перше Травня (Первое мая) и Троянду (юго-западные кварталы Покровска. — “МК”), где уже началась зачистка, используя равнинную местность для маневров мобильных групп на мотоциклах и для артиллерийских и беспилотных ударов. Открытые поля позволяют эффективно применять дроны и корректировать огонь, что усиливает угрозу для украинских позиций», — отмечает эксперт, одчеркивая, что южные окраины Покровска могут быть заняты нами уже в течение недели.
Напомним, что потеря Покровска, который являлся ключевым узлом управления и логистики для ВСУ на Донбассе, может стать серьезным поражением. Следовательно, отдавать город враг не собирается и уже стягивает крупные силы для контрудара в направлении Селидово. Вероятнее всего он будет пытаться укрепить свои позиции в Покровске, используя городскую застройку.
В это же время, как отмечают, некоторые наблюдатели, противнику «резко поплохело» не только в Покровске, но и в Купянске. Рано утром 25 июля наши штурмовые подразделения зашли в город и начали вести бои на первых улицах.
«Появились геопривязки наших бойцов за вторым внешним рубежом купянского предполья, на стыке улиц Мечникова и Мичурина, уже непосредственно на окраинах города. Таким образом, можно констатировать, что обе полосы обороны северного предполья нами успешно взяты включая Голубовку, которую в ближайшее время объявит наше Минобороны. Купянск идет веселым вагончиком вслед за Покровским паровозом в родную гавань», — пишет один из мониторинговых ресурсов.
Кроме того, украинские источники заявили, что наши силы продвигаются вдоль Днепра на Запорожье. Так, по их данным, бойцы российской армии вплотную подошли к поселку городского типа Степногорску и уже были замечены у здания местной детской музыкальной школы. От Степногорска до южной окраины Запорожья, напоминают эксперты, всего 30 километров что является дистанцией прямого поражения для артиллерии и большинства ударных дронов.