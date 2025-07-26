«Купянск едет веселым вагончиком за Покровском»: ВС РФ прорвались в трех крупных городах

Российская армия поставила врага в крайне затруднительное положение, прорвавшись сразу в три ключевых города на трех разных оперативных направлениях. Противник уже в ближайшее время может лишиться Покровска, а также Купянска и Степногорска. Кроме того, продолжается наступление в Сумской области и в районе Северска. Активизация наших действий по всему фронту некоторых экспертов наводит на мысль о начале полномасштабного наступления.