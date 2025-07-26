В Узбекистане планируют переход к трехуровневой системе профессионального образования

На совещании было отмечено, что с начала 2025 года в этой сфере внедряются модели, основанные на международном опыте. В частности, банковская система стала активно взаимодействовать с махаллями, оказывая поддержку в обеспечении занятости. Только за I полугодие к доходной трудовой деятельности были привлечены свыше 3 миллионов человек.