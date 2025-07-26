В США рейтинг демократов упал до самого низкого уровня за 35 лет

Согласно данным опроса, проведенного Wall Street Journal, рейтинг Демократической партии в США упал до рекордно низкой отметки за последние 35 лет и составил всего 33%.
В статье издания отмечается, что негативное отношение к демократам выразили 63% респондентов. Это максимальное значение, зафиксированное в опросах Wall Street Journal с 1990 года.
Положительно о партии отозвались лишь 33% избирателей.
Опрос был проведен в период с 16 по 20 июля среди 1500 американцев посредством телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает +/- 2,5%.
Ранее сообщалось, что паспорт Соединенных Штатов опустился в рейтинге на самое низкое место в истории.