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ВС РФ уничтожили роту нацбатальона ВСУ в Сумской области

Рота 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) полностью уничтожена в Сумской области.

Рота 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) полностью уничтожена в Сумской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Подтверждением этому стала история сестры одного из военнослужащих подразделения Масальской, которая пыталась разыскать сослуживцев своего пропавшего брата. В ходе поисков женщина выяснила, что вся рота, в которой служил ее брат, была ликвидирована бойцами группировки «Север».

Напомним, что украинские вооруженные формирования утром предприняли попытку атаковать промышленный объект в Пензенской области с помощью дрона.

Ранее генерал рассказал, откуда в ВСУ появляются наемницы.

* — террористическая организация, запрещенная в РФ.