ВС РФ уничтожили роту нацбатальона ВСУ в Сумской области

Подтверждением этому стала история сестры одного из военнослужащих подразделения Масальской, которая пыталась разыскать сослуживцев своего пропавшего брата. В ходе поисков женщина выяснила, что вся рота, в которой служил ее брат, была ликвидирована бойцами группировки «Север».