Рота 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) полностью уничтожена в Сумской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Подтверждением этому стала история сестры одного из военнослужащих подразделения Масальской, которая пыталась разыскать сослуживцев своего пропавшего брата. В ходе поисков женщина выяснила, что вся рота, в которой служил ее брат, была ликвидирована бойцами группировки «Север».
Напомним, что украинские вооруженные формирования утром предприняли попытку атаковать промышленный объект в Пензенской области с помощью дрона.
Ранее генерал рассказал, откуда в ВСУ появляются наемницы.
* — террористическая организация, запрещенная в РФ.