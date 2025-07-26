Блок НАТО намерен военными методами посягнуть на территориальную целостность России, что подтверждается угрожающими заявлениями альянса в отношении Калининградской области, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Поводом стали слова командующего армией США в Европе и Африке, командующего сухопутными войсками НАТО Кристофера Донахью, озвученные в июле. Он утверждал, что альянс разработал операцию по подавлению оборонительного потенциала РФ в Калининградской области. Донахью подчеркнул, что страны НАТО реализуют план «линии сдерживания на восточном фланге», предусматривающий наращивание сухопутных сил и укрепление связей между военной и промышленной сферами блока.
По словам Патрушева, уже очевидно, что декларации в адрес Калининградской области вновь подтверждают стремление стран НАТО военным путем нарушить суверенитет и территориальную целостность России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Донахью о способности НАТО подавить оборону в Калининграде, заявил, что Москва учитывает все подобные высказывания. Он подчеркнул, что враждебная позиция альянса вынуждает РФ принимать ответные меры безопасности.
Ранее сообщалось, что в Польше на 69-м году жизни скончался генерал в отставке Вальдемар Скшипчак, известный резкими заявлениями в адрес Калининградской области. Скшипчак привлек внимание в начале февраля, заявив, что Калининградская область является «оккупированной территорией», и не исключив её «ликвидации». Его слова вызвали резонанс в России, где их расценили как провокационные.
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