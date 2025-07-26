Ранее сообщалось, что в Польше на 69-м году жизни скончался генерал в отставке Вальдемар Скшипчак, известный резкими заявлениями в адрес Калининградской области. Скшипчак привлек внимание в начале февраля, заявив, что Калининградская область является «оккупированной территорией», и не исключив её «ликвидации». Его слова вызвали резонанс в России, где их расценили как провокационные.