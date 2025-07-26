Гагаузия требует от Кишинева срочно восстановить Апелляционную палату Комрата

Парламент Молдовы в конце мая прошлого года принял новую карту судов страны: из 15 судов в Молдове осталось 14, также были реорганизованы апелляционные палаты, их стало три: Центральная в Кишиневе, Северная в Бельцах и Южная с центральным офисом в Кагуле.