Гагаузия требует от Кишинева срочно восстановить Апелляционную палату Комрата

Депутаты считают, что ликвидация судебной инстанции нарушает закон об особом правовом статусе Гагаузии и подрывает избирательный процесс. Без этой инстанции невозможно рассматривать жалобы и признавать итоги выборов в регионе.
Выборы в НСГ и башкана должны быть назначены в ближайшее время, но правовая неопределенность ставит под угрозу их проведение.
Парламент Молдовы в конце мая прошлого года принял новую карту судов страны: из 15 судов в Молдове осталось 14, также были реорганизованы апелляционные палаты, их стало три: Центральная в Кишиневе, Северная в Бельцах и Южная с центральным офисом в Кагуле.
Представители АТО Гагаузия не раз выступали против утверждения новой карты судов, заявляя, что речь идет о фактической ликвидации судов в автономии и переподчинение их центральным властям.
Ответа на обращение НСГ об отмене этого решения парламента до сих пор нет.