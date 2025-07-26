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Гагаузия требует от Кишинева срочно восстановить Апелляционную палату Комрата

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Народное собрание Гагаузии (НСГ) направило официальное обращение президенту и спикеру парламента Молдовы с требованием срочно восстановить Апелляционную палату Комрата, без которой невозможно провести выборы в автономии.

Источник: Sputnik.md

Депутаты считают, что ликвидация судебной инстанции нарушает закон об особом правовом статусе Гагаузии и подрывает избирательный процесс. Без этой инстанции невозможно рассматривать жалобы и признавать итоги выборов в регионе.

Выборы в НСГ и башкана должны быть назначены в ближайшее время, но правовая неопределенность ставит под угрозу их проведение.

Парламент Молдовы в конце мая прошлого года принял новую карту судов страны: из 15 судов в Молдове осталось 14, также были реорганизованы апелляционные палаты, их стало три: Центральная в Кишиневе, Северная в Бельцах и Южная с центральным офисом в Кагуле.

Представители АТО Гагаузия не раз выступали против утверждения новой карты судов, заявляя, что речь идет о фактической ликвидации судов в автономии и переподчинение их центральным властям.

Ответа на обращение НСГ об отмене этого решения парламента до сих пор нет.