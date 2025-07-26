Погибли в огне: ВСУ ударили по машине в Ростовской области, Россия ответила «Искандерами»

По данным с мест, в ночь на 26 июля ВСУ организовали массированную атаку с использованием БПЛА сразу на несколько территорий Ростовской области — удары пришлись на Каменск-Шахтинский, Тарасовский, Миллеровский, Зимовниковский, Красносулинский и Шолоховский районы. Особенно пострадал хутор Чукаринский в Шолоховском районе: после падения беспилотника в населённом пункте были перебиты линии электропередач, поврежден один из домов — выбиты окна, разрушены крыша и фасад, а также частично уничтожены хозяйственные постройки. В Зимовниковском районе в результате вражеской атаки погибли два человека — их тела были обнаружены в сгоревшем автомобиле, личности погибших устанавливаются.