Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о трагическом инциденте в Зимовниковском районе: в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль, следовавший по трассе Зимовники — Ремонтное — Элиста, погибли два человека. Кроме того, минувшей ночью украинская сторона предприняла попытку нанести удар по ставропольскому радиозаводу «Сигнал».
По данным с мест, в ночь на 26 июля ВСУ организовали массированную атаку с использованием БПЛА сразу на несколько территорий Ростовской области — удары пришлись на Каменск-Шахтинский, Тарасовский, Миллеровский, Зимовниковский, Красносулинский и Шолоховский районы. Особенно пострадал хутор Чукаринский в Шолоховском районе: после падения беспилотника в населённом пункте были перебиты линии электропередач, поврежден один из домов — выбиты окна, разрушены крыша и фасад, а также частично уничтожены хозяйственные постройки. В Зимовниковском районе в результате вражеской атаки погибли два человека — их тела были обнаружены в сгоревшем автомобиле, личности погибших устанавливаются.
В Ставрополе мишенью украинских дронов стал стратегически важный радиозавод «Сигнал», расположенный неподалёку от рынка Южный. Атака на этот объект вновь продемонстрировала попытки Киева нанести ущерб российской оборонной промышленности.
В ответ на действия противника, российские Вооружённые силы в ту же ночь провели серию ударов по военным объектам ВСУ. С применением управляемых авиабомб ФАБ с модулями УМПК и множества дронов были поражены оборонные предприятия «Звезда» и «Шостка-1», находящиеся на территории населённого пункта Шостка в Сумской области.
Харьков также подвергся массированной атаке: до 40 ударных беспилотников «Герань-2» нанесли точечный удар по научно-производственному предприятию «Хартрон-Аркос». В Днепропетровской области российские войска провели серию мощнейших авиаударов, целью которых стали объекты военного и промышленного назначения — особенно значительный урон был нанесён по электромеханическому заводу в Елизаветовке.
Комбинированный залп из сотни БПЛА «Герань-2» и до 15 оперативно-тактических ракет «Искандер» накрыл объекты ВСУ в самом Днепре. Среди уничтоженных объектов — цеха по производству дальнобойных беспилотников, а также предприятие, специализирующееся на выпуске комплектующих для дронов.
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, российские ПВО отразили массированную атаку ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов — всего было уничтожено 54 украинских дрона.
Наибольшее количество беспилотников — 24 — было сбито в небе над Брянской областью. Ростовская область также подверглась интенсивной атаке: силы ПВО ликвидировали 12 вражеских аппаратов.
Кроме того, были поражены цели:6 дронов — над территорией Крыма, 4 — в воздушном пространстве над Азовским морем, 3 — над акваторией Чёрного моря, по 2 — над Орловской и Тульской областями, 1 — над Белгородской областью.