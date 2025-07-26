Эксперты рассказали, что задумал Эрдоган, вновь заговоривший о вступлении Турции в ЕС

Турция подала заявку на ассоциацию с ЕС (тогда ЕЭС) ещё в 1959 году, а в 1963-м подписала Анкарское соглашение о поэтапной интеграции. Официальную заявку на членство страна подала в 1987 году, но переговоры начались только в 2005-м. Процесс тормозили политические разногласия, вопросы по правам человека, кипрский конфликт и скептицизм ряда стран ЕС. В последние годы переговоры практически заморожены из-за политического курса Турции и некоторых разногласий, в том числе по вопросам миграции. Хотя Турция остаётся кандидатом, её перспективы вступления в ЕС в обозримом будущем оцениваются как крайне низкие.