В Свердловском избиркоме завершился прием документов от кандидатов

Сейчас в регионе проходят сразу пять избирательных кампаний. Среди них — досрочные выборы губернатора, очередные выборы депутатов Думы Махневского муниципального образования, а также дополнительные выборы депутатов Дум Нижнетуринского и Пышминского муниципальных округов и Дружининского городского поселения.