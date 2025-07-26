В Свердловском избиркоме завершился прием документов от кандидатов

Избирательные комиссии Свердловской области вечером 25 июля прекратили прием документов от кандидатов для выдвижения на выборах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— Всего на досрочных выборах Губернатора Свердловской области было выдвинуто восемь кандидатов, один- утратил статус, — уточнили в региональном избиркоме.
На местном уровне участие в выборах решили принять 100 кандидатов: 61 — представители пяти политических партий, а 39 — самовыдвиженцы. В среднем на одно место претендуют около четырех кандидатов.
Сейчас в регионе проходят сразу пять избирательных кампаний. Среди них — досрочные выборы губернатора, очередные выборы депутатов Думы Махневского муниципального образования, а также дополнительные выборы депутатов Дум Нижнетуринского и Пышминского муниципальных округов и Дружининского городского поселения.