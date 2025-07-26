Российский флот описали словами из знаменитого марша: что сказал Патрушев

Председатель Морской коллегии РФ и помощник президента Николай Патрушев высоко оценил боеготовность российского флота. Он вспомнил слова из знаменитого советского марша «Морская гвардия». Его слова передает РИА Новости.
Как отметил Патрушев, на данный момент ВМФ России обладает крайне высокой боеготовностью. Поэтому флот способен обеспечивать безопасность страны на всех морских направлениях. Причем независимо от того, как будет развиваться обстановка.
В подтверждение собственных слов председатель Морской коллегии РФ вспомнил советский марш «Морская гвардия». Тот, как известно, был написан еще в 1942 году. Его авторами являются поэт Василий Лебедев-Кумач и композитор Юрий Милютин. Произведение посвящено героизму моряков СССР в Великой Отечественной войне.
«Приведу строки знаменитого флотского марша: “Морская гвардия идет уверенно, любой опасности глядит она в глаза. В боях испытана, в огне проверена. Морская гвардия — для недругов гроза”», — сказал Патрушев.
Ранее председатель Морской коллегии РФ высказался об угрозах европейских политиков в адрес Калининграда. Он подчеркнул, что подобные заявления являются подтверждением желания НАТО нарушить целостность России. Причем сделать это военным способом.