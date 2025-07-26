Российский флот описали словами из знаменитого марша: что сказал Патрушев

В подтверждение собственных слов председатель Морской коллегии РФ вспомнил советский марш «Морская гвардия». Тот, как известно, был написан еще в 1942 году. Его авторами являются поэт Василий Лебедев-Кумач и композитор Юрий Милютин. Произведение посвящено героизму моряков СССР в Великой Отечественной войне.