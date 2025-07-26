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Патрушев: НАТО хочет военным способом нарушить целостность России

Североатлантический альянс преследует цель военного посягательства на территориальную целостность Российской Федерации, о чём свидетельствуют угрозы, высказываемые в адрес Калининградской области. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил Николай Патрушев, занимающий должности помощника президента России и председателя Морской коллегии РФ.

Источник: Life.ru

«Очевидно, что угрозы в адрес Калининградской области являются очередным подтверждением устремлений стран-членов НАТО военным способом нарушить суверенитет и территориальную целостность России», — сказал он.

Напомним, Кристофер Донахью, командующий сухопутными войсками НАТО в Европе и Африке, а также глава американской армии в этом регионе, открыто заявил о разработке Альянсом сценария быстрого нейтрализации оборонного потенциала российских сил в Калининградской области. Донахью также указал, что страны НАТО осуществляют стратегию «восточного фланга сдерживания», предполагающую наращивание наземного потенциала и повышение синергии между оборонной индустрией и вооруженными силами альянса.

Между тем помощник президента РФ также гарантировал незамедлительный ответ Российской Федерации на любой акт агрессии, направленный против Калининградской области. По его словам, попытка военного вторжения в регион вызовет мгновенный и мощный отпор с использованием всего доступного России потенциала. Патрушев подчеркнул, что эти шаги будут полностью согласованы с положениями военной доктрины страны и принципами государственной политики в области ядерного сдерживания. Он также обратил внимание на то, что современные западные стратеги реанимируют агрессивные планы, напоминающие устремления их исторических предшественников, таких как тевтонские рыцари, прусские юнкеры и их нацистские последователи, которые, как отметил Патрушев, «заслуженно оказались на задворках истории».

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