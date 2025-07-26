Между тем помощник президента РФ также гарантировал незамедлительный ответ Российской Федерации на любой акт агрессии, направленный против Калининградской области. По его словам, попытка военного вторжения в регион вызовет мгновенный и мощный отпор с использованием всего доступного России потенциала. Патрушев подчеркнул, что эти шаги будут полностью согласованы с положениями военной доктрины страны и принципами государственной политики в области ядерного сдерживания. Он также обратил внимание на то, что современные западные стратеги реанимируют агрессивные планы, напоминающие устремления их исторических предшественников, таких как тевтонские рыцари, прусские юнкеры и их нацистские последователи, которые, как отметил Патрушев, «заслуженно оказались на задворках истории».