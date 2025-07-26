Выяснилось, что готовят Зеленский, Эрдоган и Трамп для Путина в Турции

По мнению Маркова, Это выглядит как тщательно спланированная политическая уловка, в результате которой Владимир Путин может оказаться в изоляции. При этом предлагаемое ими безоговорочное перемирие крайне благоприятно для украинской стороны и не отвечает интересам России.