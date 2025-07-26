Патрушев: НАТО хочет военным путём нарушить целостность РФ

Североатлантический альянс стремится военным путём нарушить территориальную целостность России, что подтверждают угрозы альянса в адрес Калининградской области, заявил помощник российского президента Николай Патрушев.
«Очевидно, что угрозы в адрес Калининградской области являются очередным подтверждением устремлений стран-членов НАТО военным способом нарушить суверенитет и территориальную целостность России», — сказал председатель Морской коллегии РФ, слова которого приводит РИА Новости.
Он предупредил, что Москва ответит на любое нападение на российский регион с применением всех сил и средств, которые имеются у неё.
Напомним, ранее командующий сухопутными войсками Североатлантического альянса генерал Кристофер Донахью заявил, что военный блок и союзники организации обладают возможностями для уничтожения Калининградской области в рекордно короткие сроки. Он уточнил, что этому якобы способствует окружение региона членами НАТО.
18 июля заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что планы Североатлантического альянса нацелены на создание угрозы России и подготовку военной машины к столкновению с РФ.