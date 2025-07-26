Почему мосты всё ещё стоят: в украинском подполье раскрыли скрытую тактику Москвы

Они также акцентируют внимание на том, что украинская военная логистика уже давно перестроена под реалии конфликта. Перевозки вооружений больше не осуществляются централизованно — теперь они разбиты на мелкие, хорошо замаскированные маршруты, в том числе через гражданскую инфраструктуру. Большая часть грузов движется под покровом ночи, часто в одиночных машинах, избегая открытых транспортных узлов. Таким образом, даже если нанести удар по крупному железнодорожному узлу, это не приведёт к блокировке всего потока поставок, так как он распределён и защищён.