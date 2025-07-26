СМИ сообщили о готовности Трампа к диалогу с Ким Чен Ыном

«Трамп по-прежнему открыт для взаимодействия с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для достижения “полной денуклеаризации” [КНДР]», — говорится в публикации.
По данным издания, в администрации президента Соединенных Штатов сохраняются ожидания, касающиеся попыток возобновить личную дипломатию с Ким Чен Ыном после трех личных встреч между лидерами государств — одной в 2018 году и двух в 2019 году.
В марте Трамп заявил, что, возможно, пойдет на контакт с лидером КНДР, и высоко оценил взаимоотношения с ним. Позднее портал Axios сообщил, что администрация президента США обсуждает возможные варианты возобновления диалога с КНДР.