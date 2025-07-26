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СМИ сообщили о готовности Трампа к диалогу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп открыт для взаимодействия с лидером КНДР Ким Чен Ыном для достижения «полной денуклеаризации» республики. Об этом 26 июля сообщило агентство Yonhap News со ссылкой на представителя Белого дома.

Источник: AP 2024

«Трамп по-прежнему открыт для взаимодействия с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для достижения “полной денуклеаризации” [КНДР]», — говорится в публикации.

По данным издания, в администрации президента Соединенных Штатов сохраняются ожидания, касающиеся попыток возобновить личную дипломатию с Ким Чен Ыном после трех личных встреч между лидерами государств — одной в 2018 году и двух в 2019 году.

В марте Трамп заявил, что, возможно, пойдет на контакт с лидером КНДР, и высоко оценил взаимоотношения с ним. Позднее портал Axios сообщил, что администрация президента США обсуждает возможные варианты возобновления диалога с КНДР.

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