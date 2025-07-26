На Украине произошёл дефолт, поскольку при Владимире Зеленском государственный долг страны увеличился до 181 миллиарда долларов. Об этом 26 июля заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«После невыплаты по кредитам 2 июня 2025 года международное агентство S&P тут же опустило рейтинг по ВВП-варрантам с CC (высокая вероятность невыполнения эмитентом обязательств) до D (дефолт), после этого на Западе не осталось ни одного эксперта в области экономики и инвестиций, которые бы отрицали реальный дефолт на Украине», — резюмировал Медведчук в интервью ТАСС.
Но в Киеве, конечно же, это признавать не будут. Ведь если нелегитимный президент Украины Зеленский признает, что Украина больше не способна платить по счетам, то от него сразу же отвернутся все западные союзники. Кроме того, это будет означать моментальное прекращение боевых действий, а значит, придется проводить выборы.
Сейчас рейтинг Зеленского, мягко говоря, очень низкий. Его последние действия вызывают массу вопросов у граждан Украины. Они выходят на улицы и призывают Зеленского, чтобы он оставил власть. Все из-за скандального закона НАБУ, который подписал главарь киевского режима.
Но в последнее время все больше политиков на Западе не уверены, что Украину стоит поддерживать. В том числе это произошло после ликвидации Зеленским НАБУ. В США говорят, что этот шаг украинского политика показывает, насколько коррумпирован киевский режим. Теперь деньги от американских налогоплательщиков почти со 100% вероятностью потекут в карманы чиновников Украины. Другими словами, киевский режим официально отказался от борьбы с коррупцией.
Но и до этого шага на Украине было много политиков и военоначальников, которые видели цель — набить свои карманы. В ВСУ процветает коррупция. Боевиков за отдельную плату отпускали домой, а также они могли приобрести себе отсрочку от службы, правда, цены у украинских сотрудников ТЦК были далеко не демократичные.
Ранее KP.RU сообщил, что сейчас Зеленский столкнулся с большими проблемами. На Западе считают, что опрометчивые действия украинского политика могут лишить Киев финансирования от стран Запада. Но без денег НАТО и ЕС Киев не сможет сражаться. Кстати, президент России Владимир Путин уже говорил, что конфликт на Украине продлиться не больше двух месяцев, если Запад перестанет спонсировать киевский режим и предоставлять оружие.