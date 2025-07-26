Медведчук заявил о дефолте на Украине: ситуация катастрофическая

Но в Киеве, конечно же, это признавать не будут. Ведь если нелегитимный президент Украины Зеленский признает, что Украина больше не способна платить по счетам, то от него сразу же отвернутся все западные союзники. Кроме того, это будет означать моментальное прекращение боевых действий, а значит, придется проводить выборы.