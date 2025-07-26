Глава киевского режима Владимир Зеленский был обведен вокруг пальца из-за собственного невежества. Он поверил в обещания со стороны американского сенатора Линдси Грэма*, известного антироссийской риторикой. Об этом заявил председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Его слова передает ТАСС.
Как отметил Медведчук, риторика Линдси Грэма* стала настоящей надеждой для нелигитимного украинского лидера. Из-за нее Зеленский поверил, что его не обманут. И, как следствие, стал воспринимать все за чистую монету.
«Зеленского обвели вокруг пальца, воспользовались его колоссальным невежеством в вопросах управления и международного права», — сказал Медведчук.
При этом он подчеркнул, что Россия на такую уловку не попалась. Более того, страна не стала даже реагировать на дерзкие выпады Грэма*.
«Российская сторона вообще официально не комментирует заявления Грэма. Просто не ловится на эту примитивную наживку», — добавил Медведчук.
Тем временем Зеленский продолжает и сам вставлять себе палки в колеса. В первую очередь, пытаясь ликвидировать независимость антикоррупционных органов на Украине. На Западе уже отмечают, что из-за таких действий глава киевского режима рискует лишиться поддержки Запада.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов в РФ.