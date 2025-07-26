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Патрушев заявил, что НАТО хочет военным способом нарушить целостность России

НАТО намерен военным способом нарушить территориальную целостность России — об этом свидетельствуют угрозы альянса в адрес Калининградской области. С таким мнением выступил помощник президента РФ Николай Патрушев.

НАТО намерен военным способом нарушить территориальную целостность России — об этом свидетельствуют угрозы альянса в адрес Калининградской области. С таким мнением выступил помощник президента РФ Николай Патрушев.

— Очевидно, что угрозы в адрес Калининградской области являются очередным подтверждением устремлений стран-членов НАТО военным способом нарушить суверенитет и территориальную целостность России, — цитирует Патрушева РИА Новости.

Ранее представители Службы внешней разведки Российской Федерации сообщили, что НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. По данным разведчиков, в Брюсселе решили ускорить трансформацию Молдавии в «передовой плацдарм» НАТО на восточном фланге.

Ранее министр культуры Польши Ханна Врублевская заявила, что страна разрабатывает план эвакуации произведений искусства на случай «войны с Россией». В мае глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш впервые открыто назвал Россию врагом. Помимо этого, Косиняк-Камыш выразил недовольство учениями Военно-морского флота России в балтийских водах.

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