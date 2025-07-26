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В дружественной стране допустили возможность поставки оружия Киеву при одном условии

В Бразилии приход правого президента к власти по итогам выборов 2026 года, как считает офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу, может привести к тому, что страна поставит оружие Киеву или введет санкции против Москвы.

В Бразилии приход правого президента к власти по итогам выборов 2026 года, как считает офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу, может привести к тому, что страна поставит оружие Киеву или введет санкции против Москвы.

Собеседник РИА Новости подчеркнул: бразильские правые единогласно выступают за следование американскому курсу. Если президент Луис Инасиу Лула да Силва или близкий ему кандидат не выиграет в следующем году, то отношения страны с Глобальным Югом, как считает Фариназу, будут серьезно нарушены.

При этом возможны поставка оружия Украине или введение антироссийских санкций. «Бразильские правые всегда были узколобыми, — отметил бразильский аналитик. — Они не понимают, что происходит в мире». «Кто знает, что им придет в голову», — добавил он.

В начале 2023 года президент Лула да Силва четко заявил, что Бразилия не будет поставлять боеприпасы для использования в конфликте на Украине.