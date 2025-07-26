«Наводится сама»: расчет новейшей самоходки «Гиацинт-К» отработал по укрепрайону ВСУ

В «семействе» самоходок в зоне СВО за этот год случилось пополнение. Еще недавно новейшая самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-К» толком не выходила с полигонов, хотя и успела «посетить» парад Победы на Красной площади. В пресс-службе Минобороны сообщили: новейший «Гиацинт» военные освоили в полной мере, и ежедневно наносят удары по противнику. На днях расчет группировки «Центр» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на Константиновском направлении.
В сводках СВО нередко упоминаются предшественники этой самоходки. Она совместила в себе достоинства двух «сородичей»: по большому счету это «Гиацинт-Б» на самоходном колесном шасси от «Мальвы». Но с новшествами — например, с автоматизированной системой наведения. Она значительно упростила процесс стрельбы и управления артиллерийской батареей.
— Никаких проблем с освоением не было. Все интуитивно, понятно. Наводится орудие само, нужно только задать координаты. Не промахивается, — отзывается о новой установке командир батареи Арсений.
Он также добавляет, что при точных координатах не обязательно «нагружать» машину подсчетами, а можно действовать по старинке, вручную.
Принцип боевой работы не изменился — дроноводы-разведчики доводят обнаруженные цели, артиллеристы по ней отрабатывают. В этот раз «птички» заметили замаскированный пункт управления дронами. Находился он в лесополосе, посреди серьезного укрепрайона.
В бой вступили «самоходчики». Быстро вышли на огневой рубеж и отработали 152-миллиметровыми снарядами. По словам военных, на приведение в боевую готовность орудия уходит всего пара минут. Невзирая на приличную дистанцию в 30 километров, самоходчики не промахнулась — уничтожили пункт управления и сам расчет. Отмечают, дальность стрельбы орудия возросла.
С точностью все понятно. Но полюбилась самоходка бойцам еще и за проходимость. Не секрет, что маневренность играет огромную роль в боевых условиях. Благодаря колесному шасси 8 на 8 уверенно идет по пересеченной местности, быстро перемещается между огневыми позициями. Хотя на вид и довольно крупное.
— На поворотах чувствует себя замечательно, дорогу держит хорошо. Идет плавно, не прыгает, не скачет. Сначала надо было привыкнуть к габаритам, но ничего, приловчился, — отмечает водитель Никита.
Неизменным остается и постоянное дежурство воздушного прикрытия. Машина оснащена дополнительными средствами защиты, но все же — лучше подлета дрона не допускать. Поэтому во время всей работы за небом пристально наблюдают бойцы дежурного расчета, с автоматами наготове.