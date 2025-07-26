«Наводится сама»: расчет новейшей самоходки «Гиацинт-К» отработал по укрепрайону ВСУ

В «семействе» самоходок в зоне СВО за этот год случилось пополнение. Еще недавно новейшая самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-К» толком не выходила с полигонов, хотя и успела «посетить» парад Победы на Красной площади. В пресс-службе Минобороны сообщили: новейший «Гиацинт» военные освоили в полной мере, и ежедневно наносят удары по противнику. На днях расчет группировки «Центр» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на Константиновском направлении.