Подпольщик Лебедев рассказал о движении сухогруза COMMANDER в порту Одессы

Координатор подполья Николаева Сергей Лебедев рассказал об очередном движении в порту Одессы. По его словам, в районе контейнерного терминала наблюдается относительное затишье: контейнеровоз COMMANDER покинул порт, но еще не достиг территориальных вод Румынии.
От 10-го причала довольно оперативно отошел сухогруз T MED (IMO: 9163142). У 8-го причала пришвартовалось небольшое судно красного цвета, сомнительное с точки зрения грузоперевозок. В Новой гавани, у 12-го причала, возобновилась загрузка ранее незаполненного сухогруза.
При этом в Каботажной гавани также идет процесс погрузки судна, находящегося у 22-го причала. В Практической гавани у 25-го причала простаивает пока что пустая ETNA, а GOLDEN BIRD все еще занимает 26-й причал.
По данным Лебедева, 38-й причал в настоящее время свободен. Железнодорожный отстойник снова пуст. В первой половине дня образовалась большая пробка из фур на выезде из-за ОППК и на эстакаде в сторону Пересыпского моста.