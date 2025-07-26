«Путин встретится с Зеленским?»:Турки «слили» инсайд — договоренность есть

Ранее представитель Украины на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров озвучил инициативу Киева провести в августе саммит с участием президентов двух стран. По задумке украинской стороны, на мероприятии должны также присутствовать Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп. В ответ на это Владимир Мединский заявил, что подобная встреча возможна лишь при условии, что она будет итоговой — то есть предназначенной для подписания финальных договорённостей, а не очередным раундом обсуждений.