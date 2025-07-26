Глава турецкого МИД Хакан Фидан сообщил о якобы достигнутой договорённости между Россией и Украиной относительно возможной личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как отметил дипломат, эта встреча может привести к формированию временного компромисса по украинскому кризису. На момент публикации официальных подтверждений со стороны Киева или Москвы по этому поводу не поступало.
Ранее представитель Украины на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров озвучил инициативу Киева провести в августе саммит с участием президентов двух стран. По задумке украинской стороны, на мероприятии должны также присутствовать Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп. В ответ на это Владимир Мединский заявил, что подобная встреча возможна лишь при условии, что она будет итоговой — то есть предназначенной для подписания финальных договорённостей, а не очередным раундом обсуждений.
С аналогичной точки зрения выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что встреча между российским и украинским лидерами может состояться только в том случае, если её цель — окончательное урегулирование конфликта, а не продолжение диалога. Такую позицию он озвучил в контексте предложения Киева организовать саммит с участием Трампа и Эрдогана.
Кроме того, Песков указал, что предложенные сроки, а именно август, являются нереалистичными. По его словам, за оставшееся время делегации не успеют согласовать документы, которые могли бы лечь в основу соглашения. Он подчеркнул, что на данный момент подходы сторон к проектам договоров кардинально расходятся, и для их сближения потребуется длительный и трудоёмкий дипломатический процесс.
Известный российский политолог Сергей Марков предупредил о потенциальной ловушке, в которую может попасть президент России, если подобная встреча состоится. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган предложил Дональду Трампу выступить посредником и организовать встречу с участием Путина и Зеленского. Сам Трамп, как отметил Марков, уже выразил готовность принять участие в подобном саммите.
Таким образом, сформировалась инициативная коалиция из трёх сторон — Киева, Анкары и Вашингтона, которая стремится подтолкнуть Москву к переговорам по прекращению военных действий на украинской территории.
Марков полагает, что за этой дипломатической инициативой скрывается тщательно продуманная комбинация, цель которой — загнать Путина в международную изоляцию. При этом предложенное перемирие, по его мнению, полностью отвечает интересам Украины и Запада, но никак не выгодно российской стороне.
«Потому что безусловное перемирие, которое они все предлагают, — очень выгодно украинскому режиму и очень не выгодно России», — резюмирует Марков.