Украинские наемницы не доживают до суда: генерал рассказал, что происходит с женщинами в ВСУ

При этом генерал рассказал, что до попадания в плен у женщин в ВСУ судьба складывается тоже не лучшим образом. Многие из них сталкиваются с откровенной жестокостью сослуживцев. Некоторые украинцы даже скатываются до изнасилований. В свою очередь, командиры, полиция и прокуратура закрывают глаза на происходящее.