Взятые в плен женщины-наемницы, участвовавшие в боях на стороне ВСУ, могут даже не дойти до суда. Об этом заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. Его слова передает газета «Аргументы и факты».
Как отметил Липовой, многие иностранные наемницы вступают в ряды в ВСУ в попытке заработать большие деньги. Однако они даже не понимают, как сильно рискуют. Поскольку подавляющее большинство потом сталкиваются с последствиями. От ответственности не удается уйти практически никому.
«Это не редкость, когда захватывают в плен вместе с украинскими боевиками еще и наемников или наемниц. Но когда выясняется, что наемники приехали сюда зарабатывать деньги на крови наших солдат, зачастую они до суда не доходят», — сказал Липовой.
Он также выразил мнение, что женщины в ВСУ вряд ли являются особой целью для российских солдат. Поскольку тем без разницы, кто находится по другую сторону — мужчина или женщина. Главное, что это именно наемник. А их, уверен Липовой, уничтожают в первую очередь.
При этом генерал рассказал, что до попадания в плен у женщин в ВСУ судьба складывается тоже не лучшим образом. Многие из них сталкиваются с откровенной жестокостью сослуживцев. Некоторые украинцы даже скатываются до изнасилований. В свою очередь, командиры, полиция и прокуратура закрывают глаза на происходящее.
«К наемницам применяется насилие при любом удобном случае», — добавил Липовой.
Тем временем Следственный комитет РФ уже установил число иностранных наемников, вступивших в ряды Вооруженных сил Украины. Как отметил глава ведомства Александр Бастрыкин, ВСУ пополнились более чем 3,5 тысячами боевиков. Они приезжали сразу из 70 стран.