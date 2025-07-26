Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завершаются учения «Июльский шторм»

Моряки-тихоокеанцы продемонстрировали высокую выучку.

Источник: Аргументы и факты

Большие оперативные учения Тихоокеанского флота «Июльский шторм» завершаются в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ.

С 23 по 27 июля 2025 года Военно-морской флот России проводит оперативное учение «Июльский шторм» под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. Манёвры охватывают акватории Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Балтийского и Каспийского морей.

Цель учений — проверка боеготовности группировок Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Экипажи отрабатывают нестандартные оперативные задачи, включая применение высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем и современных образцов вооружения. В ходе манёвров военные совершенствуют навыки развёртывания в районы боевого предназначения, ведения противолодочных действий, защиты баз и зон экономической деятельности, отражения атак авиации, безэкипажных катеров и БПЛА противника, а также нанесения ударов по корабельным группировкам и объектам условного врага. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности судоходства.

По сообщению минобороны, к учениям привлечены внушительные силы: более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники и свыше 15 тысяч военнослужащих.

Силы Тихоокеанского флота уже провели ракетный удар по мишеням в Японском море, продемонстрировав высокую точность и координацию. В массированном ракетном ударе принимали участия корабли и ракетные катера ТОФ, а также ракетные комплексы береговых сил ТОФ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше