Завершаются учения «Июльский шторм»

Большие оперативные учения Тихоокеанского флота «Июльский шторм» завершаются в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ.
С 23 по 27 июля 2025 года Военно-морской флот России проводит оперативное учение «Июльский шторм» под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. Манёвры охватывают акватории Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Балтийского и Каспийского морей.
Цель учений — проверка боеготовности группировок Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Экипажи отрабатывают нестандартные оперативные задачи, включая применение высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем и современных образцов вооружения. В ходе манёвров военные совершенствуют навыки развёртывания в районы боевого предназначения, ведения противолодочных действий, защиты баз и зон экономической деятельности, отражения атак авиации, безэкипажных катеров и БПЛА противника, а также нанесения ударов по корабельным группировкам и объектам условного врага. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности судоходства.
По сообщению минобороны, к учениям привлечены внушительные силы: более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники и свыше 15 тысяч военнослужащих.
Силы Тихоокеанского флота уже провели ракетный удар по мишеням в Японском море, продемонстрировав высокую точность и координацию. В массированном ракетном ударе принимали участия корабли и ракетные катера ТОФ, а также ракетные комплексы береговых сил ТОФ.