Украина вернула России студента из Чувашии, уехавшего воевать за ВСУ. В одном из батальонов его представили как «героя». При этом молодой человек пропускал тренировки и все время проводил за компьютером. Сослуживцы описали его как «хлипенького» человека, который увлекался язычеством и общался с «духом дерева». Отец студента уже пригрозил всем недоброжелателям «черной магией».