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Лукашенко: Беларусь гордится системой оказания медпомощи матерям и детям

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко направил коллективу Гродненского областного клинического перинатального центра поздравления с 80-летием со дня его основания, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

Белорусский лидер подчеркнул, что страна по праву гордится своей системой оказания медпомощи матерям и детям, частью которой является этот центр.

Здесь рождается новая жизнь — величайшее счастье для женщины и каждой семьи. Ваша помощь на всех этапах — от планирования беременности до выписки мамы и малыша — бесценна.

говорится в поздравлении

По словам президента, специалисты центра осваивают и внедряют новые технологии, чтобы сохранять жизни и здоровье матерям и детям. Кроме того, в центре «дарят надежду и совершают чудо, выхаживая новорожденных со сложными заболеваниями».

Лукашенко поблагодарил специалистов центра за благородный и важный для государства труд, ответственное и внимательное отношение, терпение и чуткость.

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