Лукашенко: Беларусь гордится системой оказания медпомощи матерям и детям

Белорусский лидер подчеркнул, что страна по праву гордится своей системой оказания медпомощи матерям и детям, частью которой является этот центр.
Здесь рождается новая жизнь — величайшее счастье для женщины и каждой семьи. Ваша помощь на всех этапах — от планирования беременности до выписки мамы и малыша — бесценна.
По словам президента, специалисты центра осваивают и внедряют новые технологии, чтобы сохранять жизни и здоровье матерям и детям. Кроме того, в центре «дарят надежду и совершают чудо, выхаживая новорожденных со сложными заболеваниями».
Лукашенко поблагодарил специалистов центра за благородный и важный для государства труд, ответственное и внимательное отношение, терпение и чуткость.